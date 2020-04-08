苗栗縣衛生局為守護幼兒健康，從今年起透過跨局處及多個慈善單位合作，推出「幸福寶貝 健康加值GO !學齡前兒童整合性篩檢」活動，針對社區0到6歲社區學前兒童與主要照顧者，在各衛生所提供1年2次篩檢服務，可讓家長省將近千元費用。

苗栗縣衛生局推動這項活動，主要協助單位包括苗栗縣幼兒教育福利協會、苗栗縣幼兒教育協會、發展遲緩兒童聯合評估中心等單位跨域合作。整合性篩檢，則包含：兒童預防保健服務、兒童發展篩檢、兒童牙齒塗氟、玩具繪本借用、親子教養諮詢等服務。

衛生局表示，國民健康署提供7歲以下7次兒童預防保健服務，經統計發現，近3年來完成7次服務者，利用率已近8成，顯示絕大多數家長關心孩子成長狀況，定期帶孩子做健康檢查。

這項學齡前兒童整合性篩檢活動已從2月起開跑，目前已完成近1,000人次的發展遲緩檢測、牙齒塗氟、兒童健檢等整合性服務，並將持續在18鄉鎮市衛生所辦理。

苗栗縣長徐耀昌關心幼童健康，叮嚀家長「每個孩子都是寶 兒童健檢不能少」，衛生局透過多元服務方式，提供可近性、方便性服務模式，請鄉親多加利用。

(中時 )