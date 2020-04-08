埔里花農趙子德憂心台灣蘭花外銷訂單急凍，可能造成國內花價崩盤。（ 明翠谷蘭園提供／王文吉南投傳真）

新冠肺炎全球蔓延，台灣蘭花外銷訂單也因疫情而急凍，南投埔里明翠谷蘭園數萬棵花卉外銷受阻，國內市場供過於求可能衝擊花價。花農花農趙鎮峰、趙子德父子決定送出2千棵腋唇蘭、蝴蝶蘭，慰勞大埔里地區醫護人員，即日起至5月8日，每人憑證可免費領取2株。

為感謝大埔里地區的醫護人員及診所藥局協助民眾把關身體健康及醫療服務，埔里明翠谷蘭園舉辦愛醫療之蘭花活動，歡迎埔里、魚池、國姓、仁愛的診所藥局及醫護人員，憑診所名片等相關醫護証件登記資料，即可領取贈送的蘭花2株或享醫護9折優惠。

趙子德說，台灣蘭花有8成透過船運、空運外銷，但自農曆年後，肺炎疫情由亞洲擴散歐、美多國，陸續鎖國封城，外銷訂單幾乎掛零。若國內花卉供過於求，可能導致花價崩盤，因此拿出部分花卉為第一線防疫人員加油打氣。

趙子德表示，在母親節前開花的腋唇蘭，花香似椰奶味，又名牛奶妹，普受歐美人士喜愛，並取代康乃馨當作應景花卉，而蝴蝶蘭也有「蘭花之后」，預定以1個月時間，送出2千棵，如不夠還可無限量增加。

(中時 )