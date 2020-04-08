櫃買中心今（8）日表示，配合108年第4季財務報告公告，本周陸續推出3場「櫃買市場業績發表會」後，下週將接續推出「富櫃200（二）」、「電子資訊」及「櫃買特色」主題，本系列業績發表會均採線上直播方式，歡迎投資人踴躍觀看，以掌握公司營運績效及未來產業前景。

櫃買中心統計上櫃公司108年獲利表現，七成以上的上櫃公司有獲利，289家公司每股盈餘（EPS）高於2元，占比重近四成，為增進投資人瞭解櫃買市場中最主要的富櫃200指數成分股公司表現，下周一（13日）加碼推出第二場「富櫃200」主題業績發表會，邀請主攻拋棄式醫療器材廠太醫（4126）、資訊委外服務大廠緯軟（4953）、及國內補教業者智基（6294）等3家公司現身說法。

櫃買市場最大族群為電子資訊業，下周三（15日）邀請3家相關領域且表現優異之公司，包括散熱模組及風扇製造廠商協禧（3071）、感測與監控專業系統整合廠三聯（5493）、及從事資訊安全整合性監控及防護服務廠商安碁資訊（6690）。

櫃買市場中除電子資訊類公司外，亦有不少具產業特色公司，下周五（17日）邀請3家公司參加「櫃買特色」主題的業績發表會，包括：崇越電（3388）為專業特用化學材料供應商、國碳科（4754）為從事各類建築防火材料研發、生產及銷售的專業廠商，及朋億（6613）為半導體暨面板製程供應系統大廠。

櫃買中心指出，本系列6場次業績發表會主題多元豐富，各場次業績發表會皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，可查詢櫃買中心網站（網址：http://www.tpex.org.tw；「首頁／最新消息／櫃買影音」）。

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