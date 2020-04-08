新冠肺炎在全球爆發大流行，引發全球恐慌、股債齊跌。不過，野村投信海外投資部主管呂丹嵐8日表示，目前最恐慌時期已過，市場也已反應最壞情況，積極型投資人可以開始分批逢低進場，美股、陸股、台股可優先布局。

野村投信8日舉行線上2020年第二季投資展望，呂丹嵐表示，由於歐美國家沒有經歷過SARS，因此在處理疫情時較為輕忽，當市場意識到嚴重性時，恐慌情緒隨即席捲而來，金融市場以史無前例的速度跌入熊市。

若以目前市場預估2020年美國標普500指數EPS最糟的狀況-衰退5~10％來看，EPS還有5~10％的下跌空間，但指數位置則要看投資人願意給予的評價水準而定。

若信用市場沒有系統性風險，目前基本面已接近最壞情境的水準，美、歐與新興市場的本益比已處於偏低水準，以美股而言，目前本益比約為16~17倍，積極型投資者可以開始分批逢低進場，風險敏感的投資人則宜等待市場明朗化再佈局。

呂丹嵐指出，這次金融市場反應大是因為第一波疫情太緊急、確診人數太多，大家措手不及，不過，現在中國已開始解封、美國也可望鬆綁禁足令，疫情漸受控制，未來疫情傳染是必然的，但只要確診人數不要大規模暴增到癱瘓醫療體系的話，市場是可承受的。

呂丹嵐建議，對積極投資人來說，還是可優先布局美股，因為不管是市值、流動性、避險角度來看，美國還是最重要市場、最能代表風險性資金想法，而且美國經濟體質好、復甦也可望最快。至於新興市場，本來就有許多國家在衰退中，現在又受疫情衝擊，因此還是首選經濟體質、防疫工作都好的美國、中國、台灣股市。

(工商 )