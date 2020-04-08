新冠肺炎在全球爆發大流行，美股僅花21天就從歷史新高下跌超過20％進入熊市，全球經濟活動暫緩，市場何時才會觸底？野村投信表示，短期市場將持續波動，亦不排除再往下探底，但在各國央行及政府的大力支持下，可將金融體系的系統性風險降至最低，待疫情受到控制後，經濟與市場將逐步回歸正軌，第二季可分批逢低買進做長線布局。股市以美、陸、台為核心，產業面看好科技及消費，債市首選美國投資級債、短債以及金融債。

野村投信投資長周文森（Vincent Bourdarie）表示，2020年美國GDP增長率至少被影響40個基本點，歐洲極有可能步入衰退，亞洲國家則會受到全球需求與消費減少的衝擊，所幸各國央行積極實施寬鬆貨幣及財政政策，大量挹注流動性支撐金融市場，不過短期內市場仍籠罩在恐慌情緒中，待各國復工以及市場情緒回穩，刺激政策的效果才會顯現。

股市方面，野村投信海外投資部主管呂丹嵐表示，由於歐美國家沒有經歷過SARS，因此在處理疫情時較為輕忽，當市場意識到嚴重性時，恐慌情緒隨即席捲而來，金融市場以史無前例的速度跌入熊市；若信用市場沒有系統性風險，目前基本面已接近最壞情境的水準，美、歐與新興市場的本益比已處於偏低水準，以美股而言，目前本益比約為16～17倍，積極型投資者可以開始分批逢低進場，風險敏感的投資人則宜等待市場明朗化再布局。

債市方面，野村投信固定收益部主管謝芝朕表示，以價格面來說，此次各債市跌幅都不輕，目前各債券的價格都已跌至相對低點，截至4月3日止，風險性資產的平均價格已反應美國有96％機率步入衰退。

最後，根據大陸經驗，封城後約兩週確診人數將達到高峰，若依照此態勢，歐洲確診病例數應在4月初達到高峰，美國仍須待其封城後約兩週才會達到高峰，屆時將是不錯的進場時機。整體而言，短期內債券市場可能持續整理格局；而美國投資級債、短期收益債以及金融債仍是最看好的標的。

(工商 )