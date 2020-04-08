日本針對新冠肺炎疫情發布「緊急事態宣言」的首日，東京都感染新型冠狀病毒的確診人數再創新高，8日達144人, 超過5日的143人，創下單日確診數的最高紀錄。

8日確診患者當中有24人是發生院內感染的東京都台東區的永壽綜合醫院的相關人員。東京都至今的確診人數達1399人。

(中時電子報)