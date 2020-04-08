東京確診人數再創新高 單日144人 16:332020/04/08 中時電子報 黃菁菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本發布緊急事態宣言，許多零售業都暫停營業，平時十分熱鬧的東京淺草寺前的仲介世通8日上午顯得格外冷清。(黃菁菁攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本針對新冠肺炎疫情發布「緊急事態宣言」的首日，東京都感染新型冠狀病毒的確診人數再創新高，8日達144人, 超過5日的143人，創下單日確診數的最高紀錄。 8日確診患者當中有24人是發生院內感染的東京都台東區的永壽綜合醫院的相關人員。東京都至今的確診人數達1399人。 (中時電子報) #確診人數 #東京都 #再創新高 #單日 #院內感染 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 安倍： 日本採全球最大規模的經濟對策因應疫情 19:282020/04/07 國際 安倍提6經濟對策 重申不會封城 04:102020/04/08 國際大事 東京確診病例單日破百 官員研判疑與賞櫻有關 17:442020/04/05 國際 國際熱門新聞 為何陸防疫成績老遭質疑？BBC直點三關鍵 - 國際 豪捐10億美元！他捐近三成身家助新冠研究 - 國際 驚！超毒新冠郵輪 60％乘員感染 - 國際 逆轉？白宮曾估疫情24萬人命 美CDC透露真實情況 - 國際 美議員提案斷金援 世衛譚德塞玩完了？ - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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