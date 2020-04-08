民進黨立委邱志偉持續推動橋頭科學園區，及北高雄工業產業發展，由於國內科技大廠及企業在生產製程使用再生水的比例逐漸提高，邱志偉日前召集經濟部水利署、內政部營建署及科技部南科管理局等單位協商，為北高雄設置再生水場預作準備。

高雄地區目前已有南高雄臨海再生水廠、東高雄鳳山再生水。在協調會中，科技部表示，依據再生水資源發展條例，若新設園區或新增一定用水需求之園區，經濟部公告「水源供應短缺之虞地區」時，依法請廠商使用一定比率的再生水，必須產製5％再生水，作為公共用水或廠商次級用水等使用。

橋頭園區籌設計畫內容指出，預估總水量約每天4萬公噸，將優先由高雄園區原環評核定用水量（每天10萬噸），相互調度支援該計畫所需水量，並依政策環評規定使用再生水量，未來將視進駐廠商之性質及規模，評估再生水使用量。

邱志偉也請營建署盡速評估岡橋、楠梓汙水處理廠內，規畫再生水處理中心，滿足橋科未來進駐廠商的需求。另岡橋汙水處理廠目前接管率不高，至目前為止僅4千餘戶完成接管，1年接管進度不到2千戶，離營建署設定目標3萬5千餘戶，仍有很大努力空間。

此外，高雄市議員黃明太受訪表示，要穩定的供電與供水，才能幫助高雄市政府吸引廠商進駐橋科，該以長遠規畫去看待設立再生水廠，讓北高雄的廠商無後顧之憂。

(旺報 )