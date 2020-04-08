據聯徵中心最新統計資料顯示，南北因為房屋資產的價值不同，購屋人的購屋貸款金額也差異甚大，台北市去年第四季平均購屋貸款約1,526.6萬元，新北市也超過900萬元，不過大台北以外的都會區，平均貸款金額多落在600~720萬元之間，平均貸款利率多落在1.72~1.73%之間，降息過後利率水準將更低，同時反映降息的利率水準，目前已經有壽險公司推出1.32%起跳的新房貸搶市。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行降息一碼之後，未來房貸利率可望進入1.3~1.5%的低利時代，雖然這樣降息幅度不會刺激市場產生新的購屋需求，但對於相對平價區域或首購型的產品，卻是相當受惠，以總價950萬房且貸款700萬元，房貸利率1.4%計算，一年房貸利息約9.8萬元，以2%的租金投報計算，若是租屋每月的租金可能接近1.5萬元，年租金約19萬元，每年付的租金不僅超過房貸利息還可以多還9萬元的本金，尤其是在平價區與首購型產品降息過後，租屋的成本明顯比房貸利息成本還高。

據聯徵中心資料顯示，台北市因為房價資產價格最高，購屋人平均購買總價2,329萬元的房屋，貸款約1,526.6萬元，人數最多的新北市則是平均購買1,294.5萬元的房屋，貸款金額約913.8萬元，六都僅有台北市的貸款金額超過千萬元，大台北以外的區域，台中市平均貸款719.4萬元，其餘包括桃園市、台南市與高雄市貸款金額都不到650萬元，相對每月的房貸還款金額較少。

此波降息過後，已經有壽險公司針對都會區的優質客戶，推出新房貸1.32%起跳，預料陸續將有其他銀行與壽險機構也將公布新的房貸方案，對於買比租划算的區域與產品，民眾可能會再思考是否由租轉買。

(時報資訊)