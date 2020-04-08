國內行動金融看盤下單市占率最高的三竹(8284)今年1月16日通過上櫃審查，4月9日召開上櫃前業績發表會，預計5月中旬掛牌上櫃。

三竹資訊成立於1991年，曾經創下國內多項第一記錄，包括全台第一套外匯金融機、全台第一套股票金融機、全台第一套證券語音下單。三竹行動看盤下單服務中，國內行動看盤下單券商客戶高達47家，國外股票看盤下單客戶也有17家，另外，還包括智慧洗價系統、國外期貨看盤下單服務及語音報價下單服務等，行動金融看盤下單平台的市占率高達90.57％，自有品牌「三竹股市APP」深受台灣股民喜愛，每月高達百萬用戶數，討論度與使用數屢創新高，營收貢獻占整體營收比重18％。

三竹同時開發簡訊發送服務，達到多機房、多電信的「AA備援」要求，軟、硬體24小時運轉，每天服務不中斷，達到「簡訊發送不停歇，會員資訊不漏接」的成果，合作廠商遍及銀行、房仲、大型電商與量販店，發送量逐年上升，2019年發送量突破17億通，創下新紀錄，平均一個月1.4到1.5億通，市占率35％居全台第一，站穩業界龍頭。簡訊發送服務營收占公司整體營收比重76％，其中，企業簡訊占簡訊發送營收85％、廣告簡訊占15％。

此外，三竹在APP專案代工及企業即時通開發不遺餘力。APP的代工品質掛保證，銀行、金融主管機關及多家民營機構皆為合作名單；而三竹資訊深覺現今的企業面臨資訊安全危機，遂開發企業即時通，增進企業溝通效率，有效整合企業內部各式系統，並解決企業因使用境外軟體所產生的資安疑慮。APP開發及企業即時通占整體營收5％及1％。

智慧化時代來臨，三竹資訊與SAMSUNG、Panasonic等國際大廠合作，創建「智慧電視內建看盤系統」，並與中華電信合作推出「智慧音箱股市報價系統」，從行動看盤走向智慧家庭看盤，緊跟科技趨勢。

三竹2017～2019年營收分別為12.02億元、14.38億元及16.72億元，稅後淨利0.69億元、1.24億元及1.83億元，每股盈餘1.72元、3.05元及4.48元，2019年營收及獲利均創下歷年新高。

展望今年，第1季行動證券券商版客戶每月不重複登入人數達到232萬人，相較去年每月平均180～200萬人增加，顯示台灣民眾相當熱衷股市，對券商收費可望提升。在簡訊部分，今年三家純網銀6月將正式上路，三家純網銀簡訊已經跟三竹簽約合作，估計三家開台後一個月能貢獻400萬到500萬通簡訊量；此外，電子支付、電子商務都是政府推行政策，都必須透過信用卡發送簡訊，法人相當看好今年成長動能，估計三竹今年營收及獲利將再拚新高。

(時報資訊)