《成化十四年》為成龍首度監製古裝懸疑探案網劇，由官鴻、傅孟柏、劉耀元、金鐘視后賈靜雯、李立群、王茂蕾等主演。上線首週突破百萬點閱佳績，網友激推「連假不出門都在看」、「近幾年好看的古裝探案劇」。

傅孟柏飾演錦衣衛隋州，受陷害遭關牢中還被汪植（劉耀元飾演）以酷刑鞭打，坦言拍攝時吃盡苦頭：「我們肉體上都很慘，除了在監獄中被打外，還得往髒的地方跑。」他說：「拍攝牢房的場景時，剛好是橫店最冷的時候，大概0-2度，戲中的牢服很薄，再加上要做被鞭打後的破洞與傷口血跡，所以拍攝時裡面無法多加衣服，休息時間外面也不太能披外套，攝影棚內也偏濕冷，還記得當時拍完約5、6天的戲之後，整個人得了非常嚴重的感冒。」

戲裡傅孟柏和官鴻飾演的吃貨唐泛發夢要一起開飯館「隋唐小館」當老闆，但其實只有隋州會做菜，唐泛僅負責賣萌及被餵食，戲外被問到誰比較會做飯，官鴻秒答：「一定是傅孟柏，因為我不會做菜。」也發願將開始學煮飯，傅孟柏邀約：「可以來我家，一起煮輕食」官鴻隨即答應。聊到廚藝，傅孟柏說：「我的飲食習慣比較簡單清淡，所以平時稱不上多會做菜，就是一些原物料的加工，種類多一點，自己注意的是營養的均衡，一定要講一個拿手菜的話，煎雞胸肉是煎的蠻有心得的！」

戲中官鴻飾演角色唐泛愛撒嬌，坦言戲外個性也有點相似：「因為這是一個很好的方式，可以得到想要的東西」更直言好像沒人能扛住他撒嬌。傅孟柏也認同笑官鴻：「用招牌笑容露出白牙，我沒辦法。」

此部為官鴻、傅孟柏首次演古裝戲，拍攝現場除了武打戲外，文戲也不簡單，官鴻飾演的唐泛不會武功，為破解案件偶而遇害、又遭草原姑娘朵兒拉欺負，先是被繩子勒、刀架脖子，爬牆摔倒接著又得暈倒，傅孟柏很是心疼地說：「看了都覺得他很可憐。」官鴻也爆料在拍攝時崩潰：「我那個時候心情手足無措不知道該怎麼辦，因為不了解古裝戲，自己才剛在成長，還有很多事情不會，然後迎面而來的重擔壓在我身上，看本時發現唐泛有幾段很恐怖的死亡台詞，光背就是一定完蛋，當下我真的怕死了。」《成化十四年》即日起每週三至週五晚上8點，VIP搶先看，愛奇藝台灣站獨家播出。

(中時 )