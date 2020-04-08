慈濟基金會再加碼贈送防疫護目罩、環保放大鏡感溫貼片、布口罩等環保防疫物資給苗栗防疫團隊，提升防護力。（何冠嫻攝）

慈濟慈善事業基金會捐贈苗栗縣政府1000份「安心祝福包」，包含養身、營養品，還有靜思語、靜思晨語、愛心祝福卡等，滿足檢疫或隔離者身心靈需求。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府8日獲慈濟慈善事業基金會捐贈1000份「安心祝福包」，以及100組防疫護目罩、布口罩等防疫物資，另中華電信也提供4大項目免費影音、音樂等兌換序號，讓居家檢疫或隔離者乖乖待在家也不無聊。

慈濟基金會捐贈1000份安心祝福包，包含可可風味粉、香醇咖哩香積飯、健康薄餅、小葉紅茶袋茶、能量飲、靜思語、靜思晨語、愛心祝福卡、健康吊飾、竹筒歲月提袋等，讓檢疫或隔離者身滿足身心靈需求。

中華電信提供3000組14天免費加值服務防疫包兌換序號，包括KKBOX Prime、Hami Video、Hami Book、OMIA學東西4大項目，點閱串流科技公司則提供1000份30天免費MagV看雜誌閱讀序號，讓居家檢疫、隔離者在家追劇、閱讀及聽音樂。

8日苗栗縣長徐耀昌偕民政處長彭基山、衛生局長張蕊仙，在捐贈儀式中頒贈感謝狀，慈濟基金會現場再加碼贈送防眩光套鏡防疫護目罩30組、環保泡綿防疫護目罩100組、環保放大鏡感溫貼片100片、愛心布口罩100份及環保手帕50條的環保防疫物資給縣內防疫團隊，提升高風險一線防疫人員的防護力。

徐耀昌感謝慈濟基金會、中華電信等單位的捐贈，豐富關懷包內容物也向提醒民眾務必珍惜溫暖愛心的社會資源。徐耀昌表示，目前縣內3人確診都是境外移入，民眾不必恐慌，居家檢疫人數截至7日止，累計1634人、居家隔離88人次，共1722人次，籲請居家隔離或檢疫者必遵守相關規定，不任意外出，保障健康安全。

(中時 )