軟體銀行創辦人孫正義的1000億美元願景基金（Vision Fund），在向其投資組合中的公司提供現金調度已出現問題，而孫正義現在預測其中有15家公司將破產。

孫正義在接受《富比士》（Forbes）採訪時表示，在去年秋季WeWork的IPO失敗以及冠狀病毒導致市值暴跌之後，軟銀願景基金將保留現金，解決當前的財務狀況，消除投資者的擔憂並穩定股價。

孫正義預測說：「我想說其中有15家將破產。」他補充說，他希望公司88次下注中至少有15次能夠成功。

這是孫正義軟銀計劃返還1500億美元的計劃的一部分，目的是在保持盈利的同時償還有限合夥人。其願景基金在向諸如WeWork、Uber和Doordash等具有高增長和高支出的公司進行大手筆投資方面享有盛譽，但由於冠狀病毒使許多初創企業越來越難以實現盈利，其市值在過去一個月一直下滑。

軟銀上週已經放棄了計劃購買價值30億美元的WeWork股票的計劃，因為WeWork面臨對該公司的民事和刑事調查。軟銀在WeWork即將進行的首次公開募股 (IPO) 之際，認為對該公司的大量投資是重要的戰略步驟，因此向該公司投入了100億美元。。

孫正義在20年前的網路泡沫破滅時損失了數十億美元。他現在正在努力說服軟銀的投資者，該基金可以度過由冠狀病毒引起的潛在衰退。

他對《富比士》說：「在網際網路的初起之時，我也受到同樣的批評，從策略上講，我感到後悔...但從戰略上來說，我沒有改變。從遠見出發？沒有變化。」

(中時電子報)