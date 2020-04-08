準副總統賴清德升格當阿公，自認是賴清德「好朋友」的國民黨副祕書長謝龍介，8日除寄予祝福外，也當場掏錢拜託媒體代送20吋蛋糕。針對罷韓行動愈演愈烈，謝龍介不僅支持韓國瑜提出停止罷免的行政訴訟，更強調，程序不正義恐將造成不可回復的損害。

「清德兄，恭喜你！」謝龍介說，生命的意義就是在宇宙中不斷地傳承，今天終於成功，身為好朋友要跟他恭喜一下，這是人生3大樂事，孩子成家立業，然後傳承後代，又在就職之前收到這份大禮，支持、認識賴的好朋友都會恭喜他。

隨後，謝龍介更掏出現金2000元，拜託媒體買個20吋蛋糕送過去，還表示這是代表過去台南市這些老朋友，一起祝福賴的成功，也祝福賴未來就職後國政能夠昌隆、穩定，讓台灣未來能夠繼續發展，中華民國能夠進步。

被問到對目前罷韓行動的看法，謝龍介也指出，罷韓是人民的權利，是高雄市民的權利，任何一個政治人物都要去面對。不過，從中選會主委李進勇的答詢中，可以看出裡面有一些瑕疵，像提前開跑的認定問題，李說中選會不審查那些，這有一點閃避，任何人的權益我們都要給予尊重，所以當事人才會提出行政訴訟，擔心造成不可回復的損害。

謝龍介表示，看到媒體報導，指韓市長已經提起行政訴訟，那就看法院怎麼判。每一個公民的權益，我們都給予尊重；但就法律而言，就職未滿一年，卻提前連署罷免，這是否有效？請大法官釋憲講清楚，讓人民有所遵從。要不然剛剛他還祝福賴清德，現在就開始連署罷免，明年521就提出來，這可以嗎？台灣不要搞到這樣子，大家應該依循法律、心平氣和。

謝龍介認為，韓市長回歸市政後，很多高雄的朋友可以接受，但有些人不能接受，我們都尊重，大家共同面對，這也是民主的一部分，但如果程序沒有正義，恐怕後面延伸出來的結果就是不正義，將造成不可回復的損害，我們支持市府去做他們的保全措施，我們也支持高雄市民展現他們的民主意志。

(中時 )