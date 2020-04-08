宸明建設公司及友善的行銷公司因銷售宜蘭縣冬山鄉「宸明泉峰」建案時，在房屋交易網站刊載的A棟及B棟平面配置參考圖，以及於銷售現場提供紙本廣告的A棟、B棟及D棟平面配置參考圖，將屋突1層及2層的機電設備空間規劃為浴廁、臥室等室內空間使用，被公平會認為是，足以影響交易決定之商品內容及用途為虛偽不實及引人錯誤之表示，也就是廣告不實，進而處宸明建設公司及友善的行銷公司各新台幣50萬元20萬元罰鍰。

公平會表示，宸明建設公司及友善的行銷公司銷售「宸明泉峰」建案時，在廣告中刊載的平面配置參考圖，將屋突1層及2層的機電設備空間規劃為浴廁、臥室等室內空間使用，整體予人印象為購買該建案後，可以依照廣告所呈現的，將屋突部分規劃為室內空間並合法使用，並且以此認知做成交易的決定。

但是，公平會經過向宜蘭縣政府查核發現，廣告中的室內空間位置原核准用途是機電設備空間，而且宜蘭縣政府表示，如果將其做為室內空間使用，就會與原核准使用用途及圖說不合，且違反建築法第73條規定。

公平會因此認定，建案廣告對於建物用途的描述，影響交易相對人作成是否購買該建案的決定甚鉅，而規範建物用途的相關法令，更攸關交易相對人購買建案後能否合法使用。如果交易相對人因此將該建案的屋突層作為室內空間使用，就會與建物核准用途相違背，並有遭處罰鍰、停止違規使用等風險，也就會影響交易相對人是否購買該建案之決定。

公平會也因此決議，宸明建設公司與友善的行銷公司在「宸明泉峰」建案廣告的表示內容與事實不符，屬虛偽不實及引人錯誤之表示，也就是廣告不實。

(工商 )