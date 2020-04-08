公視人生劇展《可圈的鞋店》記者會。（吳宗翰）

公視人生劇展《可圈的鞋店》12日舉行媒體茶敘，包括演員郭書瑤（瑤瑤）、曾少宗、葛璦及製作人陳保英、導演郭昱沂等人出席，劇中瑤瑤和曾少宗不少浪漫互動，去年底瑤瑤和舊愛以綸分手後，轉由「北一女神」蔡瑞雪戀愛以綸，今被問起舊愛，她表示沒在看有關以綸的新聞，「我沒有FOLLOW，恭喜，該說的都已經說了。」

戲裡瑤瑤踩在曾少宗腳上共舞、或是邊摸著曾少宗的臉邊唸出五官，演出「異於常人的浪漫」，現實生活中她認為自己個性man，不太會修飾「有時開玩笑人家會當真，我就是白目難相處」。

劇中有一幕要將過世阿嬤送進焚化廠，瑤瑤有感而發，說道自己相當珍惜每個相處，她也透露近期阿嬤感冒引發器官衰竭，前幾天住進加護病房，雖這幾天已恢復意識，瑤瑤談起阿嬤一度眼眶泛紅。

劇中瑤瑤飾演有「妥瑞症」、且對高跟鞋有「戀物癖」的女孩；劇中為穿高跟鞋而保養腳、抹乳液橋段，瑤瑤表示拍戲時露腿很害羞，為此拍攝期還停止熱愛的練舞，「因為怕腳會碰出很多傷」，她更笑說一開始懷疑「導演是不是找錯人」，也自虧短時間無法改變腿型「醫生說沒辦法救我，建議我直接投胎」。

比起角色「丁可圈」戀鞋，瑤瑤說自己不是屬於衝動型購物的人，「如果那東西我想要，可能會hold住兩個禮拜到一個月，不會馬上買」，雖然自己沒有搜集癖好，但很喜歡一致性、同系列的款式，常常會包色買，此外平時大多穿球鞋、較少穿高跟鞋，都是工作才會穿高跟鞋。。

曾少宗在劇中飾演戀足癖的鞋店老闆，他笑說自己小時候認為「整隻腳露出來是很可怕的事」，但因為覺得太赤裸，而且自己在家光腳，外出也絕對不穿拖鞋、涼鞋，都只穿球鞋或布鞋，也無法忍受男生穿涼鞋，笑說若有人穿露趾鞋「我會觀察他腳趾頭長度」，不過可以接受女生穿魚口鞋。在劇中幫瑤瑤穿鞋，媒體詢問會給瑤瑤的腳幾分，曾少宗笑說「8分，滿分10分，因為瑤瑤喜歡跳舞，屬於健美型」。

疫情期間兩人也呼籲大家「顧好自己身體健康最重要」，瑤瑤透露自己除了追劇、看書，最近做黃金泡菜頻獲友人稱讚，想再挑戰韓式炸醬麵，此外也開始思考人生「不是為了戀愛、工作而來，若不工作要幹麻」。去年多在日本拍劇的曾少宗說，去年剛好都拍完，沒想到疫情卻爆發，連假期間都在家追劇、看電影或健身，減少戶外活動。

郭書瑤8日出席《可圈的鞋店》媒體餐敘。（吳松翰攝）

公視人生劇展《可圈的鞋店》12日舉行媒體茶敘，導演郭昱沂（左起）及演員葛璦、郭書瑤、曾少宗出席。（吳松翰攝）

公視人生劇展《可圈的鞋店》12日舉行媒體茶敘，演員郭書瑤（右起）、葛璦、曾少宗出席。（吳松翰攝）

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