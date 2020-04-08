台北市財政局2017年全面清查公務宿舍時，發現萬華區某警用宿舍遭占住，進而查出曾負責警舍管理的台北市警局高姓員警胞弟，因得知有空房舍而入住11年，台北地檢署8日依竊佔罪嫌起訴高員胞弟，聲請簡易判決，另高員因罪嫌不足獲不起訴。

至於高弟竊佔警舍11年的百萬房租是否要追償，則由市府計算決定。

檢方了解，高姓兄弟因感情不睦，久未聯繫，10多年前，哥哥任職北市警察局後勤科財產股時，某次到萬華區巡查警用宿舍時，曾與弟弟見面。但高弟因而得知有警舍閒置，竟設法申請復水復電，2006年7月起把兒子、老母都找來同住。

直到2017年間，財政局清查市府閒置房舍財產時，驚覺屋裡有人住，高員胞弟兒子還說「我大伯是警察」，市府將高氏兄弟和姪子依圖利等罪送辦。

檢方調查時，高員供稱不知弟弟去竊佔警舍，高員同事證稱，市警局財產股是清查住宿者是否合於使用規定，不太去管無人居住的宿舍，認為高員及姪子罪嫌不足。另依竊佔罪嫌起訴高員弟弟。

(中時 )