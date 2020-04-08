國民黨立委葉毓蘭今天在內政委員會質詢時「自爆」曾用氣炸鍋加熱口罩，差點引發火災，引發外界議論。葉毓蘭稍後主動發採訪通知，會在辦公室門口正確示範「蒸」口罩，還請出「苦主」氣炸鍋公開亮相，助理則準備滅火器待命，就怕再發生憾事。但不知這台氣炸鍋是否與葉毓蘭犯冲，當葉毓蘭現場示範氣炸甜不辣，才氣炸到一半就飄出怪味，葉毓蘭當場開啟氣炸鍋，結果卻意外發現前一天氣炸口罩的殘骸居然黏在甜不辣上。

葉毓蘭使用氣炸鍋烤口罩差點釀火災引發網友、綠委非議後，葉毓蘭今日下午現身示範電鍋蒸口罩，同場放送如何使用氣炸鍋，澄清她絕非部分網友留言攻擊的的「白癡」。葉毓蘭喊冤之餘，還說，她只是是想效法行政院政委唐鳳也來蒸口罩，但看到有媒體報導指稱稱如果氣炸鍋、微波爐保持恆溫也可以模擬電鍋蒸口罩，才想親自試試看。

葉毓蘭因為用氣炸鍋烤口罩，被網友揶揄白癡，讓她有話要說。（圖／黃耀徵攝）

葉毓蘭還舉出，中央社4月5日新聞中提到電鍋乾蒸口罩的正常流程外，內文也提及有人問氣炸鍋是否可不可以？（4月5日中央社以「QA一次看／口罩消毒重複用 哪些方法行得通？」為題的文章，內容提及是否可以用烤箱、氣炸鍋、微波爐消毒口罩嗎？答案是家庭內使用要注意安全，溫度必須穩定維持在110度左右「模擬電鍋乾蒸溫度」，且須經過溫度實測才可嘗試。該文還提醒消費者微波爐要注意若沒有水分，口罩可能會燃燒。

為證明她絕非異想天開，也並不是網友所稱「白癡」，而是「在家裡也會燒飯的大媽」，她還在現場搬出氣炸鍋，說明當時她的想法是立法院辦公室的氣炸鍋可以恆溫、控制溫度，且按照她的專業知識，這動作應該不足引發火警，才用氣炸鍋去測試，想不到才3分鐘，整片口罩就燒毀，現見氣炸鍋烤口罩是不管用的，提醒民眾特別留意。

葉毓蘭強調，食藥署、部分媒體在面對民眾的質疑時，只有說氣炸鍋、微波爐可能可以，但是否具體可行？官署說話必須負責任，此外，他也接到許多民眾探詢，使用電鍋蒸口罩，會不會有病毒遺留？既然民眾有疑慮，政府就應妥善說明，在教大家乾蒸口罩時，就應同時警告民眾還有什麼動作不可行。

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(中時電子報)