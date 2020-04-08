口罩援外挨批：只佔生產量一小部分。（蔡依珍攝）

台灣口罩援外引發批評，蔡英文總統8日受訪強調，如今日產量達1500萬片，援外1000萬片「只占有限比例」，也絕無黑箱作業，強調每一個口罩都是很珍貴的，目前國內都是穩定供應，希望大家珍惜。

蔡英文說，台灣短期內已增加到每日生產1500萬片，以目前對外宣布捐贈1000萬片，「比例差很大！」她認為只占國內產量很有限的比例，後續會確保國內口罩的需求、充分地供應。

話鋒一轉蔡英文強調，全球疫情走向，每一個口罩都很珍貴，在政府超前部署，產業、還有口罩國家隊、各個部門通力合作之下，才能讓國內的口罩供應量穩定，呼籲民眾能夠珍惜口罩，不要浪費，強調現在的14天9片，是從原始的7天3片、一直加到現在14天9片，都是根據不同的時間、按照當時的能量跟疫情變化增加，後續如果有必要也會隨時調整。

面對外界認為外國藉拉攏台灣反制大陸，蔡英文說，在行有餘力的情況下，願意盡一己之力，協助全球防疫工作，希望在很多的專業領域、尤其攸關人民健康的事務上，能夠避免政治的干擾，「不應該讓政治凌駕專業！」希望跟各國一起同心協力保護人民的健康，同時在疫情處理的過程中，也能夠盡台灣的力量，讓世界所有的國家都能夠聽到台灣的聲音、了解台灣的處境。

「蘇院長已經講得很清楚，沒有暗槓這件事情！」蔡英文也駁斥藍委質疑的口罩黑箱分配，強調政府在各項施政，尤其是防疫的各項措施，都是盡可能透明，「我們透明化的做法，也有助於這一次抗疫的成功！」很多國家也肯定台灣高度透明化的作為，「暗槓是不可能的！」行有餘力、其他國家有需要，台灣會提供必要的協助，所以各國要提供什麼樣的協助、用什麼樣的方法，都可以進一步溝通，但一切以國內的需求為優先，如果數量有特別考慮的話，「先看看我們自己有多少能量再說！」

(中時 )