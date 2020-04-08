口罩妝正夯！近期因防疫、換季過敏等因素，人人口罩不離身，愛美女性和彩妝師紛紛開發「口罩妝」，帶動美妝商品消費訴求轉變。訊連科技(5203)轉投資公司「玩美移動」近期也於旗下 Appp 推出口罩妝容，在防疫期間，可以透過虛擬試妝安全、安心體驗最新、流行的妝容與妝感，讓防疫也可以很時尚。也希望國人防疫期間能自我做好防疫措施，帶口罩、勤洗手，齊心抗疫！

玩美彩妝App在防疫期間針對愛美女性，推出多款口罩妝，根據不同款式的口罩搭配不同的妝容，讓妳魅力「罩」得住。包含以下效果：優雅女伶—水鑽蕾絲口罩配上冷色調煙燻眼妝，維持社交距離期間當個正能量女孩；丁香紫調—紫色亮片口罩配上同色系眼妝，為保持社交距離的日常加點不㇐樣的顏色；龐克甜心—格紋口罩配上黑色系煙燻妝，維持社交距離期間用你的搖滾魂為大家注入正能量。即日起，玩美彩妝呼籲所有女孩向身邊的親朋好友宣導口罩防疫的正確觀念，凡加入「罩出時尚心高度—口罩妝容挑戰戰」，透過活動來響應防疫，有機會可獲得玩美彩妝尊享版訂閱。

玩美移動總經理張華禎表示：「面對疫情的嚴峻，我們與美妝產業夥伴及廣大愛美的女性齊心面對。結合虛擬試妝科技，在防疫期間，除了讓使用者可以安心、安全體驗最新、流行的妝容，更推出實用且美觀的口罩妝容，讓防疫、戴口罩也可以很時尚。」

(中時電子報)