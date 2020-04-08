新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，我國全力防堵疫情擴散，今（8日）中央流行疫情指揮中心說明最新進度，記者會重點如下：

◎今日新增3名新冠肺炎確診案例；2例境外移入、1例本土。本土個案（案379）近期均無出國史，感染源待釐清；境外移入個案出國目的為求學及探親。至目前為止，國內共累計379例確診，5例死亡，67人解除隔離。

◎國內今日新增一名感染源不明本土個案（案379），該30多歲女性近期無出國史，平時活動地以住家及周邊地區為主。個案於4月4日出現發燒、流鼻水症狀就醫，由醫院採檢通報，於今日確診。

指揮中心表示，該個案例自訴都待在家裡，平時沒有上班，偶爾會走路去購物中心買東西，暴露史仍在了解中，因某些因素尚不能說明可能的感染源進行調查，目前用其他方式做疫調。

◎2例境外移入個案分別為20多歲女性（案377）及60多歲女性（案378）。案377於西班牙就學，3月22日返台後進行居家檢疫，曾在23日出現喉嚨乾痛及腹瀉症狀，自行服藥後直到4月4日地方政府追蹤個案健康狀況時，個案坦承持續有流鼻涕及鼻塞情形，且有輕微腹瀉、胸背痛等症狀，經衛生單位安排就醫採檢後於今日確診。

案378於2月16日至3月29日前往印尼探親，返國後進行居家檢疫，於4月1日出現咳嗽症狀，4日因身體不適就醫，經診斷有呼吸困難、發燒、全身倦怠無力及肺炎等情形並收治住院，5日由醫院採檢通報並於今日確診。

◎明天（9）可開始領首次的網路預購兩周份量口罩（成人口罩14天9片），指揮中心表示，第四波口罩預購增加全聯和美廉社領貨功能。

◎科技防疫措施「疫止神通」，協助居家檢疫者。此功能可以輔助第一線民政人員的關懷作業，但不會完全取代民政人員的親自關懷，即使無症狀的民眾，還是會不定時的收到關懷慰問。目前系統除了提供自主健康通報及防疫相關協助資訊外，也會在檢疫者即將解除居家隔離當天發送相關注意事項，並提醒民眾仍需自主健康管理7天。

◎日前公布一例新冠肺炎本土病例是4歲幼童，中央流行疫情指揮中心表示，該幼兒園共有9人有症狀，其中6人陰性，其餘3人檢驗中。該公立幼兒園目前已停課。

◎國內新增病例數連2日呈現個位數成長，是否代表疫情趨緩？指揮官陳時中說，針對這波疫情下滑，只能說是境外移入的威脅在減輕中，但接下來還要觀察清明連假群聚的傳播情況，最快周日（12）就會有答案

◎指揮中心今天宣布，未來訪客若和居家隔離或檢疫者從事近距離或群聚型活動，將開罰居家檢疫或隔離者新台幣30萬元。

(中時電子報)