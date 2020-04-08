林淑玲說，除了志工幫忙製作布口罩，她積極找尋一些資源，來彌補退費的缺口，目前只希望疫情能趕快過去，來順利開課。（吳建輝攝）

彰化終身學習機構受疫情影響，原訂農曆年後要開辦的春季班，上月彰化縣政府教育處視疫情，緊急將開學日延後到4月20日，今傳出因疫情尚未得到控制，縣府將再次延後開學，消息傳出後各地社大紛紛哀嚎，彰化縣政府教育處回應，停課與否將觀察未來１周，

彰化湖埔社大執行長林淑玲說，上月宣布延後開學後，有將近一成五的學員前來退課，也讓部分本來就小班制的課程，因此無法開課，而社區大學的志工夥伴也很貼心，自告奮勇的搬來縫紉機，來製作口罩套，一來想為防疫盡點心力，二來希望能補貼社大一些開支。

林淑玲說，原預計4月20開課，但疫情尚未得到控制，大家也都在為延長開課做準備，有一些社大已經開始在放無薪假，湖埔除了志工幫忙製作布口罩，她積極找尋一些資源，來彌補退費的缺口，目前只希望疫情能趕快過去，來順利開課。

彰化縣政府教育處回應，因為目前疫情尚未明朗，停課與否目前內部還在評估中，會觀察未來一周疫情變化，才決定是否再次延長開學日期，未來１周將是關鍵，目前當然是希望疫情能受到控制，未來如順利開課，也會加強要求社大課程的相關防疫作為，減少感染風險。

(中時 )