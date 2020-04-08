工業電腦廠廣積旗下博弈設備廠廣錠（6441）因近期股價異常公司依規定公布相關財報，2020年2月自結稅後淨利800萬元、每股盈餘（EPS）0.27元，較去年同期顯著轉虧為盈。1～2月稅後淨利0.19億元，年增達8.5倍，每股盈餘0.63元，已創近6季高點。

廣錠2020年2月自結合併營收9347萬元，雖月減25.32％、但年增達2.35倍，創同期次高。稅前獲利1000萬元、稅後淨利800萬元、每股盈餘0.27元，較去年同期稅前虧損100萬元、稅後虧損100萬元、每股虧損0.03元顯著轉虧為盈。

累計廣錠2020年1～2月合併營收2.18億元，年增達1.76倍，改寫同期新高。稅前獲利0.24億元，年增達7倍，稅後淨利0.19億元，年增達8.5倍，每股盈餘0.63元，優於去年同期0.02元，2個月獲利便已創近6季高點。

廣錠受惠博弈機台設備專案密集出貨，帶動今年營運動能躍升。展望後市，雖然專案拉貨告一段落，但後續仍有新專案持續進行。同時，公司攜手美商普威及日商村田搶攻儲能系統（ESS）商機，預計3月啟動出貨、填補博弈專案缺口，預期3月營收有機會與2月相當。

法人預期，在各國政府標案遞延、博弈機台換機潮顯現下，廣錠博弈產品本業下半年可望增溫。而新切入的儲能產品初期出貨量較小，後續可望逐季增加，挹注營運成長動能，帶動廣錠今年營運表現谷底回升，成長強弱則需視後續出貨動能而定。

(時報資訊)