南鐵東移案至今逾20年，民眾與政府的訴訟已纏2年多，此次訴訟由74位民眾起訴，控訴政府執法不公，藐視民眾權利，高雄高等行政法院8日宣判出爐，法官認為政府進行鐵路東移均按照程序提出申請，並無不法，且綜觀整體效益南鐵東移案優於自救會提出的員軌案，故判民眾敗訴。

(中時 )