都更計畫南鐵東移案 高雄高行院判決出爐 16:512020/04/08 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南鐵東移案民眾與政府的訴訟已纏2年多，8日判決結果出爐，高雄高等行政法院判民眾敗訴。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南鐵東移案至今逾20年，民眾與政府的訴訟已纏2年多，此次訴訟由74位民眾起訴，控訴政府執法不公，藐視民眾權利，高雄高等行政法院8日宣判出爐，法官認為政府進行鐵路東移均按照程序提出申請，並無不法，且綜觀整體效益南鐵東移案優於自救會提出的員軌案，故判民眾敗訴。 (中時 ) #民眾 #南鐵 #南鐵東移 #政府 #敗訴 也許您會感興趣 推薦閱讀 紓困幫到誰？館長心寒：只有房東笑呵呵 09:052020/04/04 政治 澎湖縣政府慰問慰問在台居家檢疫鄉親 祝福早日出關 10:592020/04/04 社會 連假客運只載2乘客 嘉義市政府：沒戴口罩禁搭公車 12:042020/04/04 政治 陳學聖：政府對外捐口罩前 請先問過民眾 13:322020/04/04 政治 記取前車之鑑 墾丁業者籲要配套 01:202020/04/06 政治要聞 不滿藝人魏如昀提解約 經紀公司求償5000萬敗訴 14:032020/04/06 社會 魏如昀收益短少、遭冷凍「提告解約」 經紀公司求償5000萬敗訴 16:362020/04/06 娛樂 防疫拉警報 墾丁飯店業向政府獻策 04:102020/04/07 產業．科技 星祭更嚴格措施 防疫紓困並行 04:102020/04/08 國際大事 中廣土地遭收回國有 行政爭訟也敗訴 16:052020/04/08 社會 社會熱門新聞 國內最大追劇盜版網 「楓林網」2主嫌為台大碩士 - 社會 王淑慧涉貪400多萬 遭新北地院裁定羈押禁見 - 社會 馬英九控名嘴陳敏鳳逆轉勝 需賠60萬並登報道歉 - 社會 板橋驚傳男學生墜樓 曾傳簡訊給老師道別 - 社會 蔡依林抗疫歌惹議 館長狂酸：敢講中華民國加油？ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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