新冠肺炎疫情升溫，斷鏈傳聞時有所聞，身為國內專業特用化學材料主要通路商的崇越電（3388）3月合併營收卻搶先回春，以7.5億元成功終結月營收連續6個月跌破7億元的窘境，並一舉創下近19個月的新高，表現優於公司在3月中旬召開法說會時的預期。

崇越電3月17日召開線上法說會，財務長吳坤明曾表示，今年3月營收到法說會前一刻，表現還算是符合內部進度，預估3月表現應會和去年同期相當，不過受累於今年2月中國大陸延後開工，進度落後很多，今年首季表現恐不若去年同期，不論營收和獲利都可能出現年減的狀況。

不過，隨著中國大陸各廠區復工狀況日趨良好，2月份遞延訂單相繼在3月底前湧入，再加上與5G相關的新開發材料陸續出貨，崇越電3月份營收順利開出紅盤，單月營收達7.5億元，不但年增率拉高至11.32％，月增率更為可觀，達到55.28％。

就連今年首季合併營收17.64億元也逆勢成長，較去年同期的17.37億元，小增1.57％，相較於崇越電法說會時預估的「今年首季不論營收、獲利都可能出現年減的狀況」，表現明顯優於預期。

受到3月營收旗開得勝帶動，崇越電8日以小高盤開出，開盤價59.5元，上漲1.19％，沒多久隨即就成功攻佔60元整數大關，終場收在60.3元，上漲2.55％。

崇越電表示，3月份大陸市場逐步復工，客戶加強拉貨，2月份遞延訂單及再加上應用在機板表面處理的5G散熱粉體材料，3月已付諸銷售，故營運大幅拉升，成功追回前二個月落後的業績；惟第一季營收雖呈現小幅年增，然因為歐美疫情嚴重恐影響後續消費支出，對第二季展望，目前崇越電仍保守以待，並強調業績表現仍仍須視後續疫情發展而定。

(工商 )