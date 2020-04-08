南韓中央災難安全對策本部第一總括協調官金剛立8日在記者會上表示，近幾天南韓境內單日新增確診病例都保持在50例左右，這是正面信號，但疫情擴散風險依然存在，民眾不可掉以輕心，政府也將為應對確診病例再次暴增的情況，提前做好準備。

據統計，6日和7日新增確診病例皆為47例。這是自2月20日以來，時隔46天後，單日新增確診病例首次跌至50例以下。

金剛立表示，由於2月18日發生第31例確診病例後，新天地大邱教堂的確診病例激增，感染途徑不明的患者數量也出現增加。但最近，感染途徑都在可控範圍內，痊癒並解除隔離者將近6800例。

金剛立呼籲，不要忘記疫情仍有擴散風險，且前1日死亡病例增至200例，死亡率持續提高，問題值得關注。對抗疫情的關鍵就是要儘量控制高齡人士的死亡率。截至目前，南韓新冠病毒死亡率為1.93%，但60多歲患者的死亡率為2.06%，70多歲患者為8.67%，80多歲患者更高達20.43%。

金剛立表示，政府在多數專家擔憂「第二波傳染浪潮」可能到來的前提下，事先採取應對措施，針對如何配置病床、人力、裝備與各地區醫療體系進行探討。金剛立呼籲民眾，千萬不要因為出現部分正面訊號就放鬆警惕，還是必須嚴格遵守防疫部門頒布的指南。

(中時 )