李燕之前的私下爆肉照曝光。（CHOYeR曲易提供）

李燕秀出大長腿。（CHOYeR曲易提供）

李燕秀出大長腿。（CHOYeR曲易提供）

八點檔台劇女神李燕近日被曝光私下爆肉照，照片中坐著看雜誌的她肚子上驚現三層肉，讓粉絲直呼不敢相信是李燕本人。李燕大方承認照片中就是她本人無誤，但現已成功減掉8公斤，更因瘦身有成而獲邀成為代謝食品的新代言人！

李燕在全新的代言照中，一甩過往八點檔的乖乖女形象，以一襲黑色高岔禮服搭配大紅唇，展現霸氣女人味。不只難得以貼身短洋裝造型秀性感S曲線，更露出一雙白皙大長腿，直接開高衩到大腿根部，讓不少看慣李燕保守穿著的粉絲們直呼要噴鼻血！

李燕更自爆：「我天身就是易肉體質，但偏偏又非常討厭運動，仰臥起坐大概3下我就不行了！人來瘋的時候會去踩踩飛輪，但大概就半年一次。」後來她自己研發了一套懶人甩肉法，除了靠吃代謝輔助品調理代謝力外，還要找一個甩肉對手，每天告訴自己「對方沒變胖、我就一定要減下來」，讓她成功在短時間降回4字頭。

(中時 )