台中市大甲東墓園禁葬10多年，地方人士疾呼遷葬，市議員施志昌參選時也提出興建納骨塔收容墓園先人骨骸。市府近日拍板定案，外埔建納骨塔最快5月發包施工，總經費8300萬元，施志昌表示，不久可清除墓園，原址規畫觀光、休閒等建設，有助地方觀光發展。

施志昌表示，遊客開車下中二高交流道進入海線時，所見的是一處廣闊墓園而倒味口，對進入台中市門面的甲安埔鄉村之建設、觀光全頓形失色。施志昌競選台中市議員時，提出遷葬大甲東墓園，提觀光及增進休閒場所，議員上任後也努力爭取興建外埔第二納骨塔。

外埔民眾表示，外埔納骨塔原在台中縣市合併之前，鄉公所就有意興建，可惜經費遭代表會刪除，導致遷葬作業胎死腹中。車輛進出中二高，有些忌諱的遊客避而遠之，區內也無大型遊樂建設，就業困難，致人口外流嚴重。

施志昌表示，他與市政府相關單位多次會勘後，讓市府官員了解墓園確實有礙地方觀光發展，並提出興建納骨塔以遷葬大甲東墓園，最近終於定案，納骨塔興建工程最快5月發包，總經費8300萬元，工期500多天。

施志昌也建議，墓園原址應規畫開闢運動公園或遊樂場地，助地方商機，更期望市政府腳步加快，工程完成後連帶大甲、大安及后里等區都能受益，亦是他最終的承諾。

(中時 )