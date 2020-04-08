大溪木博館推出「館慶數位集章」換好禮。(陳治文提供／呂筱蟬桃園傳真)

大溪木博館推出「館慶數位集章」換好禮。(陳治文提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市立大溪木藝生態博物館因應武漢肺炎防疫期間，實體活動皆取消，但木博館特別推出線上互動的「木博選物」、「數位集章」活動，以及最萌館員「木博喵」帶大家認識博物館，讓遊客可以安心又愉快的參與5週年館慶。

桃園市大溪區議員陳治文加入大溪木藝生態博物館志工隊至今已經將近四年，實際投入木博館各棟歷史建築的修復活化後的第一線服務工作，透過超過900小時的館舍值館及觀眾解說服務，以在地居民的身分，讓到訪大溪的遊客都能感受親切的接待、及接地氣的解說服務而得以深度認識大溪。

她說，為了響應木博館以地方文化為基底，居民參與及培力為核心、從館串連街區生活及地方產業發展的經營精神，以居民身分積極參與木博館志工隊及各館舍公共服務，為的就是推廣大溪百年生活文化及地方產業的魅力。因此，也特別推薦各位到訪大溪的旅人，遊程裡一定不能錯過走訪木博館不同主題的特色館舍，必定會讓大家擁有知性及趣味兼具的深度大溪之旅。

目前正逢疫情期間，為慶祝5周年，木博館特別推出「館慶數位集章」活動，由於木博館的館舍群散佈在老城區崖邊的普濟路沿線，鄰近大溪老街，且沿著百年大溪中正公園綠帶發展，是個充滿綠意適合走逛的開放式戶外廊道。

民眾只要用手機掃描活動QRcode或透過館慶官網之活動連結，開啟手機GPS功能，就可以啟動線上集章，以自導式邊走邊玩的方式進行，走逛至木博館的壹號館、四連棟、武德殿、工藝交流館4個特色館舍、及新南老街的蘭室(街角館)，即可觸發5個集章點位按鈕完成集章，並線上填寫聯絡資訊，木博館就會將限量發行的博物館圖鑑明信片小禮品寄到家。

(中時 )