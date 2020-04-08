民進黨新北市議員王淑慧遭檢舉從2011年起，利用3名人頭詐領助理費約400萬元，新北地檢署7日上午指揮調查局新北市調查處前往議會會館、住所等9地進行搜索，並以貪汙治罪條例偵辦此案；新北地院認為王淑慧涉嫌重大，且有勾串證人及湮滅證據之虞，8日下午4時許裁定羈押禁見。
王淑慧涉嫌獲取的不法所得「公費助理補助費」不是議員薪資，是由議會編列預算支付，現傳出王淑慧以人頭方式獲取數百萬資金，讓民眾相當驚訝。
據了解，王淑慧疑似從2011年起就開始輪流利用3名人頭詐領助理費，多年下來詐領金額超過4百萬元；新北地檢署獲訊後，主動蒐證，並於7日前往搜索。
新北地檢署檢察官、調查局新北市調查處兵分9路，前往王淑慧、3名人頭住所、議員服務處、議會會館等地搜索，並帶走相關文件，除要求4名涉案人到案說明，還另外請6名相關證人至新北地檢署協助釐清案情。
新北地檢署訊問後，認為王淑慧涉犯貪汙治罪條例的利用職務上機會詐取財物罪嫌，且有勾串證人及湮滅證據之嫌，向新北地院聲請羈押禁見獲准。
(中時 )
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