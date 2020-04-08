玉晶光（3406）8日公布3月合併營收達10.17億元呈雙成長，月增率和年增率分別為46.77％及118.38％，單月營收成功創下歷年同期新高；至於今年首季合併營收26.92億元，年增率亦很可觀，達142.07％，表現僅次於2012年首季的30.23億元，僅拿下歷年同期次高。

(工商 )