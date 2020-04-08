玉晶光3月營收達10.17億元 月增46.77％ 年增118.38％ 17:032020/04/08 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 玉晶光（3406）8日公布3月合併營收達10.17億元呈雙成長，月增率和年增率分別為46.77％及118.38％，單月營收成功創下歷年同期新高；至於今年首季合併營收26.92億元，年增率亦很可觀，達142.07％，表現僅次於2012年首季的30.23億元，僅拿下歷年同期次高。 (工商 ) #玉晶光 #年增率 #首季 #月營收 #合併營收達 也許您會感興趣 推薦閱讀 存戶現金為王 八大行庫 首季存款年增近兆 04:102020/04/06 財經要聞 陸首季發債規模 全球第二 04:102020/04/06 全球財經 水泥族群股息殖利率都逾6% 業者：首季是今年谷底 13:042020/04/06 財經 鴻海首季營收出爐 少見出現二位數年減 20:442020/04/06 財經 壽險淨值 首季恐蒸發逾6千億 04:102020/04/07 財經要聞 鴻海首季營收 兆不住了 04:102020/04/07 財經要聞 大立光、玉晶光 營運成績亮眼 04:102020/04/07 證券．權證 《業績-其他》延後復工影響 美喆首季營收年減逾25％ 08:022020/04/07 財經 大慶證券首季獲利0.28億元 11:512020/04/07 財經 鴻海首季營收符合預期 股價表現盤堅 13:012020/04/07 財經 財經熱門新聞 老美全球追殺擋不住！ 華為供應鏈崩解…台積電慘了 - 財經 就要N95口罩 3M力抗川普 輸了 - 財經 油價大暴走、台塑四寶度寒冬 逢低買進的好時機來了？ - 財經 減產大條了！沙俄拖老美下水 川普驚爆1句 - 財經 認賠航空股？從巴菲特抄底失敗 發現重大落底訊息！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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