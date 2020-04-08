公視奇幻劇《妖怪人間》將台灣各地鄉野奇談中的妖怪等做連結，打造出人、妖共處的奇異世界，由石知田、連俞涵、黃騰浩、陳以文主演，播出後視覺特效受好評，一舉攻佔Netfliex台灣排行榜第十名，更是前十名中唯一台劇，堪稱台劇之光。

首度擔任劇集男主角，石知田得知後十分感謝觀眾關注與反饋，他透露首播當天和爸媽一起看，雖爸媽沒特別說什麼，僅說一句「兒子你表現很好」，就是對自己最大支持。黃騰浩則期許台劇可以常常有機會登上國際平台，讓台灣影視可以持續進步。

連俞涵劇中飾演地表最正的妖怪醫生，負責治癒妖怪，卻不慎被妖怪瘧鬼附身，要緊急被隔離，拍攝時更是從天亮拍到天黑再拍到天亮。她認為，劇中角色所屬的「特民處」是一個不惜犧牲自己、也會奮不顧身去面對妖怪的團隊，「我們也許真的非常不能明白這個妖怪，有這樣的傳染力，但我們會想研究和探討。」

黃騰浩和連俞涵身處在被隔離的環境中，他透露看到現在疫情四起，回想當時劇裡面對瘧鬼的攻擊，「救與不救被隔離的人類都是個煎熬選擇。」若自己遇到這狀況「無法判斷，真的太難了」，他希望世界一切都好，早日脫離疫情的威脅，不要有做這選擇的一天。

石知田透露，劇中在被隔離當下心境上有一種被排擠的感覺，拍攝現場在密閉的薑母鴨店，大夥被關在鐵捲門內，只能在鐵捲門旁大聲講話與外界溝通，他形容：「最遙遠的距離莫過此！」

《妖怪人間》由「世界柔軟數位影像」製作，每週六晚間九點，於公視首播，Netflix同步上架，公視+、CATCHPLAY+、myVideo、LINETV於當晚11點跟播上架。

黃騰浩（左）與連俞涵在公視《妖怪人間》裡生死相擁。（公視提供）

連俞涵在公視《妖怪人間》中不慎被妖怪瘧鬼附身，要緊急被隔離。（公視提供）

黃騰浩在公視《妖怪人間》演出獲好評。（公視提供）

(中時 )