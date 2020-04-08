英國首相強森感染新冠肺炎住進加護病房，蔡英文總統8日祝福他早日康復，強調自己和團隊都非常注意自己的健康，勤洗手、戴口罩，上班時間也開始有彈性，盡可能讓防疫可以更周全，她也笑言自己不會蒸口罩，很珍惜手上的每一個口罩。

蔡英文說，新冠肺炎全球大流行，是大家一起團結合作、一起對抗疫情的時刻，她向英國首相強森表達慰問跟祝福，希望他能夠早日康復，強調目前國家整體的掌控都算穩定。

蔡英文也表示，抗疫期間，每個人都有每個人扮演的角色，每一個人都應該要愛護自己的健康，守住自己的健康，自己身為總統，最注意自己的健康，健康團隊也緊盯她的生活作息，保持在最好的狀態，不論是她或她的團隊，大家都非常注意自己的健康，勤洗手、在該戴口罩的時候戴口罩，生活習慣上，全都遵循指揮中心的指引，保持一定的社交距離，如果沒辦法保持社交距離就要戴口罩，「指揮中心告訴我做什麼，我就跟著指揮中心做什麼！」

蔡英文也提到，團隊也開始在政府機關的辦公環境做適當的安排，甚至在上班時間開始有彈性，在這個階段盡自己可以做得到的，讓防疫可以更周全。

面對衛福部長陳時中親自示範「電鍋乾蒸口罩」，蔡英文笑喊：「我不會蒸口罩啦！」表示尊重專家的意見，強調口罩是珍貴的東西，是防疫工作很重要的物資，希望大家都能夠珍惜、愛惜口罩，不要浪費，「我會很珍惜我手上有的口罩！」

(中時 )