新竹市公道三新闢道路工程用地徵收案，8日經內政部土地徵收審議小組第200次會議審議通過，歷經30年的公道三拓寬案終於獲關鍵性進展。此徵收案長度約500公尺，徵收面積0.044275公頃，將於5月公告，6月發放徵收補償費，明年底完成道路工程。

市府工務處指出，公道三新闢道路工程北起延平路1段214巷，南至客雅溪防汛道路及頂雅橋止，新闢路段路寬30公尺、總長500公尺，包含460公尺新闢道路及40公尺橋梁改建。

而為保障拆遷戶權益，市府提出符合民眾期待的以地易地安置計畫及市價補償等方案，並自2017年起辦理家戶拜訪作業，終獲9成以上民眾支持。

另，在拜訪過程中民眾反映希望提高建築改良物補償價格，市府也於2019年修訂「新竹市辦理公共工程拆遷補償自治條例」，「房屋重建單價標準」比照台北市政府標準辦理，提高幅度平均30％以上。

此外，針對無法提出合法證明文件的建築，補償標準也由50％提高至70％予以救濟，提高對民眾權益的保障。

市長林智堅表示，為紓解竹市連接南北縣市的縱向尖峰交通壅塞情形，市府近年積極推動新竹市外環道路系統，其中，公道三為串聯外環道路系統的重要關鍵，完成後更可做為台1線的替代道路，預計明年底就可完成公道三新闢道路，成功解決懸宕近30年的交通難題。

(中時 )