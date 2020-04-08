苗栗縣頭份國中連續3年國一新生大爆滿，加上今年又遭核定減班1班，今年超額新生將高達200多人，這些學生將被轉介至別校或是私校就讀，引發學生家長恐慌，紛紛要求增班解決這個問題。

頭份國中因學環境優美，校方重視多元適性發展，連續3年出現國1新生大爆滿，在少子化的現在，許多學校面臨減班，但頭份國中卻是供不應求，在苗栗縣內實屬罕見。

根據頭份國中網站資料顯示，今年學區新生總人數增加至506人，去年頭份國中核定國1新生共11班，今天遭減1班，只有10班300人，預估將有多達200多名學生，無法順利進入頭份國中就讀，將被轉介至其它公立國中或私校就讀，引起家長「看得到，讀不到」的恐慌，紛紛要求增班，解決這個困境。

頭份國中校長鍾萬煋表示，頭份國中的專科教室不足已有多年，去年底苗栗縣府補助專科大樓設計費331萬元，預計今年6月可設計核定完成，教育處也積極向教育部申請8800多萬元的工程補助款，待經費核定下來，順利發包，最快2年完工，屆時將可解決這個問題。

頭份國中教務主任賴萱和指出，依照「苗栗縣立國民中小學實施額滿學校作業要點」，是以學區內設籍日期，並依中低收入戶子女、特殊境遇家庭子女、寄養家庭子女、身障重度以上父母之子女、身障特教學生、緊急安置學生等順位，來決定就讀順序。今年新生錄取名單將在4月27日公告，5月2日報到。

苗栗縣教育處表示，未能進入額滿學校就讀的學生，可依志願轉介至鄰近的公立學校就讀，部分學生也可能選擇私校，學生的就學權益應可獲得保障。

(中時 )