回應柯文哲 龔明鑫：不知紓困哪來政治考量 17:052020/04/08 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 龔明鑫不認同柯文哲說法(政院提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲指3500億紓困財源使用有政治考量，政務委員龔明鑫今天表示，政院紓困內容無藍綠之別，他不知何來政治考量。 龔明鑫今天在政院紓困記者會表示，柯文哲指紓困有政治決定，但他不知是什麼意思。因為補助的艱困對象，包括業績衰退2成企業，自營工作者補助100萬人，金融協助有需要者皆可申請，水電瓦斯在所有企業中約15％可適用，這些不曉得有何政治考量。 他說，這些紓困措施都是針對真正受創的企業或勞工，應該沒有藍綠之別 。 (中時 ) #紓困 #政治 #柯文哲 #政治考量 #龔明鑫 也許您會感興趣 推薦閱讀 紓困要兼顧公平與效率 04:102020/04/04 時論廣場 改善市場設施 彰化補助500萬 04:102020/04/05 地方新聞 「紓困陳時中」龔明鑫 下午說明融資貸款協助 12:322020/04/06 政治 直播》「紓困陳時中」初登場 龔明鑫說明「融資貸款協助」 15:312020/04/06 政治 龔明鑫：中小企業振興貸款提高到1.5億 中型企業5億 16:582020/04/06 政治 柯文哲為啥失民心？網12字點出殘酷事實 09:472020/04/07 政治 龔明鑫：台若仿星紓困發現金 約需2300億 16:252020/04/07 政治 引柏南奇談話 龔明鑫：發現金比消費券還糟 20:312020/04/07 政治 謝欣霓嗆紓困擾民 經部喊冤 04:102020/04/08 財經焦點 補助杯水車薪 業者難解渴 04:102020/04/08 地方新聞 政治熱門新聞 趙少康提3理由 建議國民黨重用四叉貓 - 政治 酸中央無法1天1口罩 柯文哲：是我就要負政治責任 - 政治 柯文哲為啥失民心？網12字點出殘酷事實 - 政治 高雄人為何堅決要罷韓？網分析2主因嘆：是這句話.... - 政治 5大理由曝光 韓國瑜聲請停止執行罷免投票 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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