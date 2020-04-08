台北市長柯文哲指3500億紓困財源使用有政治考量，政務委員龔明鑫今天表示，政院紓困內容無藍綠之別，他不知何來政治考量。

龔明鑫今天在政院紓困記者會表示，柯文哲指紓困有政治決定，但他不知是什麼意思。因為補助的艱困對象，包括業績衰退2成企業，自營工作者補助100萬人，金融協助有需要者皆可申請，水電瓦斯在所有企業中約15％可適用，這些不曉得有何政治考量。

他說，這些紓困措施都是針對真正受創的企業或勞工，應該沒有藍綠之別 。

(中時 )