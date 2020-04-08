臉書社團「爆廢公社」2018年刊出Echo、邱默默2女爆乳夾女嬰的照片，引發熱議，其中女嬰母親Echo因指發現男友劈腿，原想拿掉小孩，後在閨蜜扶持鼓勵下，才有勇氣生下來，決定獨自撫養小孩，但女嬰生父不滿被媒體報導為「渣男」，控告2女與媒體記者妨害名譽，台北地檢署8日不起訴3人。

2018年2月，女嬰母親Echo生下女兒後，獨力撫養，並和閨蜜邱默默經營「我和兩個媽媽」臉書粉絲團，分享育嬰點滴，由於2人裸胸夾嬰的照片在「爆廢公社」瘋傳，引起網友熱議及媒體報導。

事後女嬰生父不滿被媒體報導為「渣男」，並指控Echo私訊他「你想紅我可以讓你更紅」，提告Echo、邱默默及報導此事的記者涉嫌妨害名譽、恐嚇等罪。

檢方調查時，Echo、邱默默辯稱，受訪時只是陳述養育小孩生長過程的心情事實，且報導也未寫出女嬰生父的姓名，檢方認定罪嫌不足，均予以不起訴。

(中時 )