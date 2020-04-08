慧洋-KY(2637)3月合併營收9.40億元，月增11.25％、年減19.21％，營業利益為0.63億元，月增117.26％、年減78.84％，因匯率等評價損失使得單月稅前虧損0.93億元，每股稅前虧損0.13元。公司指出，今年第1季因新冠肺炎疫情，繼大陸後全球各國陸續採行停工、邊境管制等防疫措施，擾亂全球運輸狀況，而慧洋也順勢在現貨市場波動劇變期間安排許多船隻進塢維修，導致第1季營運狀況略低於預期。然而隨大陸陸續復工，以及各海事組織呼籲保持貨物貿易流暢的情況下，3月起整體海運狀況開始好轉。

公司表示，肺炎疫情影響全球海運狀況，使散裝航運業第1季淡季更淡，大陸已經陸續復工，加上國際航運公會(ICS)及國際港口協會(IAPH)共同呼籲即使在人員入境管制的情況下，仍允許商用船舶停靠碼頭裝卸貨，以確保供應鏈開放及全球海洋運輸正常運作，民生必需品及原物料、糧食運送能維持貿易通暢，使得BDI指數緩步走揚，公司本業獲利也已逐漸回穩，第2季起可望逐步回升。

慧洋3月底集團總計交付2艘節能新船，其中由川崎打造超級極限型已加裝脫硫器設備，使船隊運力再升級，另一艘由JMU船廠建造的卡姆薩型則為NOx Tier lll環保節能船，且已有簽訂1年以上長期租約，毛利率將近5成。截至目前，慧洋集團旗下總計132艘船舶，平均船齡為6.9年。

今年原本散裝航運市場因船舶供給減少以及限硫令的實施，景氣有轉佳的機會，然而肺炎疫情爆發，各國皆採取嚴峻的防疫措施而打亂市場動能，使得現貨市場運價指數大跌。慧洋因有部分長約保護，風險波動程度較為平緩，目前也已有三艘即將到期船舶提早鎖定第3季換約，毛利率可達4成以上，顯示期貨市場交易仍然活絡，航運業界對於前景仍具信心，慧洋也看好因新冠肺炎而掩蓋的全球新型節能減碳新船供給不足的事實，將在疫情結束後浮出水面，散裝航運市場有機會恢復成長。

(時報資訊)