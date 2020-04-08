全球新冠肺炎疫情蔓延，聲學解決方案廠-志豐(3206)因產品佈局廣泛，降低疫情負面影響，志豐執行副總經理葉方瑜表示，新冠肺炎疫情導致部分專案客戶延後推出新產品，影響到公司營運，讓公司審慎看待今年，不過智慧醫療、遠端視訊及安全監控等產品看到需求成長，可望降低疫情對公司的衝擊；公司亦表示，目前不考慮實施庫藏股。

志豐今天下午舉行線上法說會，志豐主要產品分為音頻成品及聲學元件兩大部分，其中音頻成品包括：TWS/無線耳機/有線耳機/智能裝置，約佔公司營收58%，聲學元件產品包括：喇叭/麥克風/蜂鳴器/聲學模組設計，約佔公司營收42%；近幾年語音助理應用日益廣泛，志豐產品應用從過去的語音/通訊、NB/Tablet、穿戴裝置、音樂，逐漸擴展至智能家居/安全監控、智慧醫療、智慧家電、車用電子等，且客戶多為國際品牌廠，推升公司過去3年業績年年成長，108年業績更創下歷年新高。

志豐108年合併營收為33.55億元，年成長16.98%，創下歷年新高，營業毛利為6.91億元，年成長27.73%，合併毛利率為20.6%，年增1.72個百分點，營業淨利為1.84億元，年成長16.46%，營業淨利率為5.51%，年減0.02個百分點，稅後盈餘為1.69億元，年成長45.69%，創下歷年新高，每股盈餘為3.15元。

葉方瑜表示，108年成長主要來自於藍芽耳機、應用於智慧家庭喇叭等產品，目前藍芽產品佔公司營收比重約20%，今年業績成長亦可望來自於TWS等產品挹注，儘管受到新冠肺炎疫情影響，非必要消費支出遞延，專案客戶亦延後推出產品，影響到志豐營運，讓公司審慎看待今年，不過疫情衍生呼吸器及溫度計等產品需求，而這些都有用到聲學元件，加上居家上班上課視訊會議的遠端監控、辦公室喇叭等，近期看到需求成長狀況，可望減緩疫情對公司營運衝擊。

在生產製造及管理部分，葉方瑜表示，新冠肺炎疫情爆發後，公司就成立跨部會緊急應變小組，大陸東莞廠及蘇州廠在完全符合當地政府要求下於第一時間復工，目前復工已回到年前正常水準，公司亦已完成遠距上班準備，對於供應鏈及客戶端供需狀況，以及公司財務支撐準備等，公司都定期檢討追蹤；此外，公司近幾年持續投資廠房及自動化設備，進行生產基地升級及供應鏈整合，優化生產效率，以提升競爭力。

針對投資人提問公司是否實施庫藏股？志豐表示，受到新冠肺炎疫情影響，股市很蕭條，後面情況不明，公司目前沒有實施庫藏股計畫，未來會依公開市場情況及後續需求觀察，如果要實施會依相關程序進行。

(時報資訊)