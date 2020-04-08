化妝品製造廠太和-KY(4136)3月合併營收達3886萬元，月增12.74%，年減47.89%，首季合併營收達1.32億元，年減19.89%。

太和-KY表示，公司主要的大陸本土化妝品牌客戶皆於3月中下旬才陸續開始正式恢復營運，拉貨力道也逐步增溫，尤其因疫情加速消費力道從實體通路轉移至電商平台的趨勢明確，創造旗下布局於中國電商平台為主的彩妝品牌客戶，包括名創優品、完美日記等其對於太和-KY多款美妝產品的需求及詢問度更加明顯，目前太和-KY除了落實落細各項疫情防控措施，始終把員工生命安全和身體健康放第一位外，依然密切關注在手訂單情況並安排生產車間人員逐漸導入生產、出貨來滿足大客戶追量之需求，今年整體出貨表現有望逐季走高。

太和表示，雖新冠肺炎疫情衝擊美妝品牌的業務發展，但觀察各化妝品品牌企業陸續採取直播、微信公眾號營經、線上活動等與消費者保持密切溝通方式因應，創造部分品牌企業銷量在3月份有回到過往正常情況的九成水準的跡象。太和仍看好大陸化妝品市場需求，將有機會於第二季後強勁回升，以目前訂單能見度仍保持3~4個月的水準。

(時報資訊)