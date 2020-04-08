力達-KY(4552)在3月全面復工及出貨量逐步提升，3月合併營收為2.22億元，月增423.61％，年減55.46％；累計第1季合併營收為5.62億元，年減56.04％。三大產品活塞機、螺桿機、渦旋機營收比重分別為29.0％、54.8％及13.7％。

公司指出，新型冠狀病毒肺炎疫情於春節期間爆發，大幅影響第1季營運銷售，疫情延燒至其他國家，部份海外銷售仍受到運輸控管，惟大陸各省份經銷商復工進度除湖北省外，皆已全面復工，目前上下游缺料缺工影響亦已獲得改善。

在空壓機產業快速轉型的結構下，力達因應市場需求調整產品線及提高研發能力，去年成功研發的E系列永磁變頻螺桿機今年正式上市銷售，主打螺桿輕量化的經濟型款式，將廣泛運用在中小規模工廠使用，另外去年兩級壓縮變頻螺桿銷售亦有亮眼表現，深受中大馬力行業應用的青睞，仍視為今年的銷售重點。

(時報資訊)