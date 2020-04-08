◎柯酸口罩不足 陳時中：每月28片會爆量

口罩實名制明起放寬，成人14天9片，兒童14天10片。台北市長柯文哲表示，依照經濟部每日1500萬片的產能，1個月應可買足28片，民眾不是假日就不需要呼吸。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，如果所有人都可以買28片，量一下子就會爆，光是藥局一天就需要配3000萬片，才會和現在買得到的人一樣多。大家先用看看，真的有什麼困難，再一步一步解決。

◎居檢者接觸訪客、開趴 重罰30萬

日前國內傳出多起居家檢疫者外出開趴，或是揪友人到家狂歡的消息，中央流行疫情指揮中心為避免類似狀況再度發生，今天表示未來只要違反居家檢疫規定者，與訪客有近距離接觸或是群聚活動者，將會依照傳染病防治法開罰三十萬元。

◎楓林網被破 2主嫌為碩士高材生

民眾常在網路上追劇，其中，楓林網利用註冊在境外主機，架設免費台劇、日劇、韓劇、泰劇、大陸戲劇及歐美電影等影視頻道，供不特定民眾觀賞，並利用網路廣告點擊率賺取不法利益，網站流量高居全國所有盜版網站第1名。

◎停課公幼 9人有症狀 3例待採檢

國內日前公布一例新冠肺炎本土病例是4歲幼童，也造成首起公立幼兒園停課。該幼兒園匡列接觸者共１２１人，中央流行疫情指揮中心表示，該幼兒園共有9人有症狀，其中6人陰性，其餘3人檢驗中。

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