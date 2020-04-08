二信高中教師李俊龍（中）兩年前參加德國紅點設計獎，便榮獲傳達設計獎項，更被稱為「紅點教師」。（資料照片／張穎齊攝）

教育界台灣之光再發威！基隆市二信高中廣設科教師李俊龍2年前獲德國紅點設計獎，今年他指導的班級全員參加平常通過率不到30％，以難考出名的「視覺傳達設計乙級技術士檢定」，竟然全員通過，傳為佳話。李俊龍過去以作品「多喝水」獲獎，有「紅點教師」之稱，指導學生超過十年，包含今年通過檢定的學生，指導過的人次已高達500人以上。

二信高中指出，這項檢定分為四項類別，包括「視覺識別設計」、「平面設計」、「包裝設計」及「插畫設計」，參加檢定考可從其中選一項受檢，檢定從草圖發想、色稿繪製、電腦繪圖、作品裱褙到設計理念撰寫，都必須在術科測驗5.5小時內完成，可說是耐力、創意與技術的大考驗，這次李俊龍指導自己的班級17人全員通過檢定，再加上其他班級通過的1人，總計18人領到視覺傳達設計乙級技術士證照，更是破往年的紀錄。

李俊龍表示，廣設科同學除了平常積極準備課業外，還必須準備乙級技術士檢定考，因為擁有乙級技術證照的同學，除了申請推甄可加權15％外，全國頂尖科大更會搶著要，因為這項檢定可說是史上最難通過的設計類檢定，只要擁有它再加上科大統測成績通過基本門檻，未來可說是一片光明。

(中時 )