教育部日前下令各級學校全面禁用Zoom視訊軟體，台北酷課雲也因此受到影響，不少授課老師都用Zoom來進行遠距教學，停用後不少老師發文抱怨，「資深老師學習新科技就很痛苦了，又要重新訓練更有挑戰性」，對此，北市教育局主任祕書陳素慧指出，台北酷課雲還有Adobe Connect，只是換個軟體，對於老師而言，不會很困難。

日前北部停課高中所使用的就是Zoom和Adobe Connect軟體線上教學，已被該校老師爆出教室不夠用的問題，北市教育局雖已將乘載容量調升，預估可乘載8萬人，但卻又爆出Zoom有資安問題緊急下架；許多學校已舉辦過多次教師研習，都使用Zoom軟體教學，多位老師痛批，政府無法定調選擇軟體，將造成人力、物力的浪費；台大電機系教授葉丙成更直言，過去2個月全台推動全部歸零，政府應定調推薦好用無資安問題的視訊軟體。

陳素慧指出，酷課雲內建是Adobe Connect視訊軟體，因疫情需求避免過度乘載，才增添Zoom，原本授權期間其實也到月底而已；陳素慧也坦言，Zoom確實比較好操作，但因資安問題教育部緊急下架，對於老師而言，使用不同軟體只是換個介面，其實並不難，老師也能使用Google Meet、微軟等視訊軟體進行遠距教學。

不過有高中老師在臉書貼文抱怨，因Zoom被禁用，測試平台準備又得重來，要親身體驗各套平台，也要解決麥克風問題，測試平板或手機能否適用；有位國中老師也在私人臉書貼出，花好多時間教學生使用軟體，且酷課雲只有Zoom可以選，Adobe Connect視訊根本開不了，萬一需要補課，肯定大當機。

(中時 )