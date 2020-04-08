基隆市政府教育處於8日表示，為避免群聚，109學年度中小學的新生報到開放多元形式來受理，新生可以請在學兄姊來代為遞交報到書。（基隆市府教育處提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市政府教育處於8日表示，為避免群聚，109學年度中小學的新生報到開放多元形式來受理，新生可以請在學兄姊來代為遞交報到書。（基隆市府教育處提供／吳康瑋基隆傳真）

新冠肺炎疫情蔓延，基隆市政府教育處於8日表示，為避免群聚，109學年度中小學的新生報到開放多元形式來受理，新生可以網路線上、請在學兄姊送件、郵寄掛號、送到警衛室或學校派員到畢業國小收件等方式來報到，各校也可以自行訂定、公告報到方式，並寄發新生入學通知單供家長選擇

教育處指出，109學年度基隆市國小新生為2667人、國中新生為2996人，目前已發公文通知各校規畫新生報到形式及報到日期，而總量管制國小部分，訂於即日起至109年4月18日前、其餘公立國小訂於5月3日前辦理完成；總量管制國中訂於5月27日前、其餘公立國中於5月30日前辦理完成，教育處強調，國小新生家長4月17日前、國中新生家長5月22日前未收到入學通知單，請儘速與戶籍地學區學校洽詢。

市政府指出，如果各校因特殊因素受理現場報名，建議依新生地來分不同的時段報到，市府更提醒家長若仍需至學校進行現場報到，請遵守學校訂定的防疫措施，並依學校規劃的分流時程表，派一名家長或學生到校代表辦理，當日也請遵守入校規定，如有發燒或呼吸道症狀者不應進入校園，請全程配戴口罩，以利每位參與新生報到的市民皆能安心。

基隆市政府教育處於8日表示，為避免群聚，109學年度中小學的新生報到開放多元形式來受理，新生可以請在學兄姊來代為遞交報到書。（基隆市府教育處提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市政府教育處於8日表示，為避免群聚，109學年度中小學的新生報到開放多元形式來受理，新生可以請在學兄姊來代為遞交報到書。（基隆市府教育處提供／吳康瑋基隆傳真）

(中時 )