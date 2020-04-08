台中太平區太提東路是連結太平與大里的重要道路之一，但此路段年久失修，道路坑疤偏頗，每月都發生4至5件車禍，經市議員李華與地方里長等人爭取重新鋪設太堤東路，終於獲723萬元的經費，李麗華8日特地到當地實勘，帶來好消息，當地福隆里里長黃楷能則希望能路平後可增設測速器或警示標誌，可讓用路人更安心。

太堤東路原為防汛便道為搶險之用，近年因太平地區人口增加，社區大樓增多，由地方接管，用路人也變多，但坑坑巴巴，黃楷能指出，這條路已15年未重舖路況相當糟，李麗華說，經常有騎士摔車，甚至還被後車撞上造成嚴重傷亡。

在李麗華爭取下，終於獲得經費得以重新鋪設太堤堤東路，起點光興路至迄點光興隆大橋，總經費共723萬，施工時間約五天內會完成。未來希望給予居民平順的道路，讓市民安全到家，太平大里來往也更安全便利。

黃楷能指出，太堤東路因為路相當直，車速過快也是經常發生車禍的原因，長達1.8公里都未有警示號誌，他希望道路重舖後，可以設置測速器或增設警示號誌，才能徹底杜絕車禍。

(中時 )