泰國籍余姓男子在桃園市八德區榮興路偏僻工寮裡面搭起帳篷，遭民眾檢舉行跡可疑，八德警分局大安派出所員警前往查看了解，現場眼尖員警發現男子口袋鼓鼓的，經詢問該男坦承是毒品吸食器，進而查獲毒品安非他命，員警依法帶返所偵辦。

大安派出所員警金樹山、陳子捷、巫振弘日前在轄內執行查緝刑案勤務，民眾舉報後循線探訪發現余男藏身在轄區內榮興路附近的一處工寮，該處工寮位處偏遠且人跡罕至，平時民眾不會特別注意而易於藏匿，但因在該處搭帳篷居住仍引起民眾側目，進而舉報該男可疑。

警方經過多次詢訪後確定余男確實在該處附近出沒及居住，經員警至工寮現地查訪果然發現余男在該工寮內，員警當場在余男身上查獲約2公克的毒品安非他命及毒品吸食器玻璃球3顆，依法將余男帶回派出所偵辦，訊後將余男依毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署，後續將再清查毒品來源。

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(中時 )