行政院針對新冠肺炎提出「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，將原先匡列的600億特別預算再追加1500億，全案送立院後，今下午經朝野協商，同意本周五逕付二讀，下周一進行朝野協商，預料最快隔天就能完成三讀。

值得注意的是，由於政院迄今未明確說明為何此次追加的預算是1500億，因此，今協商過程中，在國民黨、民眾黨及時代力量要求下，政院也應在下周一針對草案進行實質協商前，將先前已編列的600億執行情形，及此次追加預算的預估方向提出書面報告，以供修法參考。

(中時 )