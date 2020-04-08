紓困條例追加1500億 最快下周三讀 17:392020/04/08 中時 朱真楷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨立法院黨團書記長蔣萬安（中）、總召林為洲（右）、副書記長林奕華（左）等人6日舉行記者會，表示中小企業生計面臨嚴峻考驗，呼籲政府發放現金比較實在。（陳信翰攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院針對新冠肺炎提出「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」修正草案，將原先匡列的600億特別預算再追加1500億，全案送立院後，今下午經朝野協商，同意本周五逕付二讀，下周一進行朝野協商，預料最快隔天就能完成三讀。 值得注意的是，由於政院迄今未明確說明為何此次追加的預算是1500億，因此，今協商過程中，在國民黨、民眾黨及時代力量要求下，政院也應在下周一針對草案進行實質協商前，將先前已編列的600億執行情形，及此次追加預算的預估方向提出書面報告，以供修法參考。 (中時 ) #新冠肺炎 #紓困條例 #預算 #肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 滬新冠肺炎權威張文宏：中藥療效較難評估 11:262020/04/04 兩岸 新冠肺炎沒在怕 西門町陸女2天接客17人 13:012020/04/04 社會 台南藍營要求市府 全面調查公部門清明連假旅遊史 12:532020/04/06 政治 新冠肺炎升溫會更想吃甜食？專家：係金ㄟ 13:042020/04/06 生活 國內累計373例確診 57人解除隔離 14:112020/04/06 生活 新冠都怪陸 英智庫促全球求償近200兆 16:392020/04/06 國際 紐時：政策混亂資源缺乏 美新冠病死數嚴重漏報 18:352020/04/06 兩岸 大陸首現單日無新增死亡病例 09:492020/04/07 兩岸 新冠肺炎早侵台？疾管署這樣回答 22:362020/04/07 生活 美專家：預計今年秋天疫情會有明顯改善 10:032020/04/08 兩岸 政治熱門新聞 趙少康提3理由 建議國民黨重用四叉貓 - 政治 酸中央無法1天1口罩 柯文哲：是我就要負政治責任 - 政治 柯文哲為啥失民心？網12字點出殘酷事實 - 政治 韓聲請停止罷免 謝寒冰嘆韓這件事錯了！ - 政治 高雄人為何堅決要罷韓？網分析2主因嘆：是這句話.... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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