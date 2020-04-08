以連載《灌籃高手》、《遊戲王》、《ONE PIECE》、《火影忍者》等知名漫畫聞名的《週刊少年Jump》雜誌編輯部疑有員工感染新新型冠狀病毒，因編輯部暫停運作，使雜誌被迫延1周推出。

日本大出版社「集英社」8日在官網上宣布，因《週刊少年Jump》編輯部的1名40多歲員工疑似感染新冠病毒，預定20日發售的第21號雜誌決定推遲1周發售。

官網上指出，「該員工4月2日出現發燒症狀後就沒去上班，就醫後目前在家等候做PCR病毒檢測。他的工作業務不會直接接觸作家。」

「集英社自4月6日起，全公司員工原則上在家工作，致力防止感染擴大。考慮到作家和相關人員的感染風險，『週刊少年跳躍』編輯部的所有工作將暫停，因對影響編輯作業，故決定21號雜誌將推遲1周發售。」

《週刊少年Jump》將於27日推出21號和22號雜誌的合併號。

(中時電子報)