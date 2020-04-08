蔡英才：折價券才能刺激消費

因應疫情衝擊，經濟部擬推出酷碰折扣券來振興經濟，卻引發不乾不脆的批評，蔡英文8日批馬政府時代全面性發消費券並沒有增加消費，但從國旅經驗，證明夜市券和國旅補助都有加乘效果，因此才會推出折扣券刺激消費。

蔡英文說，酷碰（Coupon）券是在疫情告一段落之後，要開始走向經濟復甦的時候，才會釋出，目的是要鼓勵消費，希望提供足夠的誘因，讓大家去消費，增加消費面。

蔡英文認為，如果發現金，民眾不必然會拿去消費，從過去的經驗，像是馬政府時期，全面性地發放消費券的結果，並沒有增加消費，而是某一種程度取代現金的消費。

蔡英文強調，要確保政府所發的酷碰券，或者用其他的方式，能夠誘導出需要的消費，從過去推行的國旅經驗來看，不管是夜市券或是國旅的補助，都有產生加乘的效果，所以酷碰券的好處，是在現有的消費之上，增加消費，但很多人拿到現金，不必然會拿去消費，這是最大的不一樣。

(中時 )