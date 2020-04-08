新冠肺炎衝擊觀光業，高鐵原本去年大賺錢，計畫發出每股現金股利1.22元，不過消息曝光後被立委罵翻，今日宣布修正為每股現金股利1.2101元，保留約5,500萬元「存糧」，開出上市櫃公司公布股利後又「反悔」的第一槍。

高鐵表示，考量新冠肺炎疫情蔓延世界，對全球經濟產生深遠且難以預料之負面影響，交通運輸及觀光旅遊產業首當其衝，本公司亦深處疫情影響的暴風圈中，營業收入遠低於預期，為減緩疫情對公司財務所造成之不利影響，本公司積極進行開源節流措施，爰下修股利分派金額。

立法委員鍾佳濱日前召開記者會，抨擊高鐵公司竟決定發放69億高額股利，但卻又喊停原先的加薪計畫，實屬不合理，呼籲高鐵切勿犧牲員工權益，也要求作為高鐵最大股東的交通部要對此表態。

根據台灣高鐵《公司章程》所訂之股利政策，每年就可供分配盈餘提撥不低於60％分配股東股息紅利，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之50％。故高鐵董事會於3月18日通過盈餘分配建議案後即發布重大訊息公告，將提送5月21日股東會決議分派股東紅利。

(中時 )